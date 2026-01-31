Polis akademisi sağlık davası

Okulu kazandıktan sonra sağlıktan b maddesi ile ilişiğim kesilmişti dava açtım 9 ay sonra yerel mahkemede davayı kazandım bölge idare mahkemesine itiraz ettiler sonrasında danıştaya itiraz ediyorlarmış bir şey çıkar mı istinaf veya danıştay kararı bozar mı bilen deneyimleyen var mı?

Okulu kazandıktan sonra sağlıktan b maddesi ile ilişiğim kesilmişti dava açtım 9 ay sonra yerel mahkemede davayı kazandım bölge idare mahkemesine itiraz ettiler sonrasında danıştaya itiraz ediyorlarmış bir şey çıkar mı istinaf veya danıştay kararı bozar mı bilen deneyimleyen var mı?