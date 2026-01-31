KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Polis akademisi sağlık davası


Okulu kazandıktan sonra sağlıktan b maddesi ile ilişiğim kesilmişti dava açtım 9 ay sonra yerel mahkemede davayı kazandım bölge idare mahkemesine itiraz ettiler sonrasında danıştaya itiraz ediyorlarmış bir şey çıkar mı istinaf veya danıştay kararı bozar mı bilen deneyimleyen var mı?

