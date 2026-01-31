Hangi önlisans bölümü okunmalı

Gündem \ Hayata Dair
Merhabalar, memurluk için önlisans okumayı düşünüyorum sizce en mantıklısı hangisidir? (Sağlık dışında)

