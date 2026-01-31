Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Refakat İzni Parça Parça Kullanılır Mı?


31 Ocak 2026 06:30
Refakat İzni Parça Parça Kullanılır Mı?

Refekat izni 3 ay oluyor.Bu 3 ayı parça parça kullanabiliyor miyim mesela 1 ay refekat izni aldım geri kalan 2 aylık refekat iznimi 2 ay sonra kullanabiliyormuyum

Çok Yazılan Konular

Memura Mart Ayından İtibaren İkramiyeOcak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Kardeşim, Geleceğine Sahip Çık.SGK, 2026 Yılında GYS Açılacağı SöylentisiBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen Üyelerine2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, GerçektirBirkaç Sorum VarKademe Derece HakkındaÜnvan Değişikliği Hk.

Sözlük

eşi hamileyken iskender yedirmeyip sevgilisine dudak yaptıran ad 7 gram altın 3 Şikayet et butonu 2 kendi entrylerini beğenip duranlar 1 Düşün ki baban bunu okuyor 2 6 mart 4 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 4 sessiz tükenmişlik 1 Fatih ürek 1 güller diyarı ısparta 2

Son Haberler

Ayaş'ta dev üretim üssü: Cezaevinden günde bin çift ayakkabı çıkıyorProf. Dr. Sözbilir'den Kahramanmaraş merkezli depremlerde kırılmayan faylara ilişkin uyarı'Telebar' soruşturmasında milyonlarca liralık hesap hareketleri iddianamedeTürklerin yurt dışından konut alımında rekor: İşte en çok konut alınan ülkeler!İngiliz hastanın 'karanlık dünyası' Türkiye'de aydınlandı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi