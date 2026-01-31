birkaç sorum var

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Merhaba. İcralık 2 dosyam 100000 tl tutuyor yaklaşık olarak. Gelmesi muhtemel bir 100000 tl daha var icra olarak. Devlet memuruyum maaşımın 1/4 ünün şubattan itibaren kesileceği kesin gibi. Canımı sıkan , ilksandan da çektiim kredi ve o hatam yüzünden şu an yaşamla ölüm arasındayım; yarına ekmeğim yok yeminle. Maaşımdan ilk önce ikraz ve sonra mı icra kesilecek ??? Maaşım 63k kira gelirim 9k kira giderim 25k bu durumda maaşımdan en az kirayı ve faturaları karşılayacak kadar para kalıyor değil mi ? Bi de icralardan kurtulmamın kısa etkili ve bilmediğim bir yolu var mı ???

