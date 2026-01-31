Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
31 Ocak 2026 08:08
İLKSAN LİMİTLERİ YÜKSELMİŞ
Arkadaşlar İlksan limltleri güncellenmiş Genel İkraz 350 bin en fazla 36 ay taksit Anında Ödeme 100 Bin en fazla 36 ay taksit Sağlık İkrazı 80 Bin En fazla 36 ay taksit İLKSAN in sayfasında İkraz bölümünde güncellemeler yansımış BİLGİLERİNİZE.

