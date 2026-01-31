4b sözleşmeli eş durumundan tayin kaç yılda olur

Arkadaşlar eşimde bende aynı kurumda farklı illerde sözleşmeli olarak işe başladık eşim benden önce başladı ancak bir yılı dolmadı haliyle benimde dolmadı bir yıl dolunca eş durumundan eşim bulunduğum ile tayin isteyebilir mi? ( kurum kültür turizm bakanlığı) aynı kurum olması bir avantaj mı

Arkadaşlar eşimde bende aynı kurumda farklı illerde sözleşmeli olarak işe başladık eşim benden önce başladı ancak bir yılı dolmadı haliyle benimde dolmadı bir yıl dolunca eş durumundan eşim bulunduğum ile tayin isteyebilir mi? ( kurum kültür turizm bakanlığı) aynı kurum olması bir avantaj mı