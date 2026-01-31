Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Mevcut yöneticilerden süresi dolması da isteyen eğitime katılabilecek mi


31 Ocak 2026 10:45
Öğretmen arkadaş il dışı tayin veya alan değişikliği ile müdür yardımcılığından öğretmenliğe döndü. Yazın eski yöneticilerin yeniden atanması ile başvuru yapacak. Buna göre

-Akademi eğitimi almadan baş vura bilecek mi

-Eğitim almadan baş vuramayacak da bu durumda olanların da baharda Eğitim alması gerekmez mi

