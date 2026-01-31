Mevcut yöneticilerden süresi dolması da isteyen eğitime katılabilecek mi

Öğretmen arkadaş il dışı tayin veya alan değişikliği ile müdür yardımcılığından öğretmenliğe döndü. Yazın eski yöneticilerin yeniden atanması ile başvuru yapacak. Buna göre

-Akademi eğitimi almadan baş vura bilecek mi

-Eğitim almadan baş vuramayacak da bu durumda olanların da baharda Eğitim alması gerekmez mi