Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet

Kölemenler (Anadolu Rock)


31 Ocak 2026 10:57
Kölemenler (Anadolu Rock)

Özünü Anadolu müziğinden alan ve yaklaşık 30 yıllık bir müzikal birikimin ürünü olan Kölemenler ilk albümünü yayınladı.

Bu müzikal yol; Moğollar, Üç Hürel, Cem Karaca, Erkin Koray gibi ustalardan aşina olduğumuz damar üzerinden ilerlemekte.

Forumun desteğini her daim beklerim. https://open.spotify.com/playlist/1rRDJwnRKB96NjLJExnbER?si=gtzHUn8PRBK_rbtA1OkJJw

https://www.youtube.com/@K%C3%B6lemenler

Çok Yazılan Konular

Akmeczup şiirleri

Sözlük

Şikayet et butonu 2 güller diyarı ısparta 2 o tarakta bezi olmamak 1 Düşün ki baban bunu okuyor 2 6 mart 4 sessiz tükenmişlik 1 kendi entrylerini beğenip duranlar 1 kiracıların duvara çivi çakması 1 Fatih ürek 1 aç karnına kahve içmek 2

Son Haberler

Ayaş'ta dev üretim üssü: Cezaevinden günde bin çift ayakkabı çıkıyorProf. Dr. Sözbilir'den Kahramanmaraş merkezli depremlerde kırılmayan faylara ilişkin uyarı'Telebar' soruşturmasında milyonlarca liralık hesap hareketleri iddianamedeTürklerin yurt dışından konut alımında rekor: İşte en çok konut alınan ülkeler!İngiliz hastanın 'karanlık dünyası' Türkiye'de aydınlandı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi