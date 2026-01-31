alzheimer hastalığı için refakat izni alabilir miyim?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu
Çok Yazılan Konular
Sözlük
eşi hamileyken iskender yedirmeyip sevgilisine dudak yaptıran ad 8 Düşün ki baban bunu okuyor 2 Şikayet et butonu 2 güller diyarı ısparta 1 kendi entrylerini beğenip duranlar 3 6 mart 2 2 arkadaşına sözlüğü tavsiye et kampanyası 2 kiracıların duvara çivi çakması 1 gram altın 3 o tarakta bezi olmamak 1
Son Haberler
Bakan Kurum: Ak Parti söz verip bu sözleri yerine getirenlerin adıdırAKOM'dan İstanbul için fırtına ve yağış uyarısıResmi Gazete'de yayımlandı: Kenevirli ilaç ve destek ürünlerine 'karekod' takibiMeteoroloji'den 9 il için 'turuncu' alarm: Yarın sabah başlıyor!Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Editörün Seçimi
Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi