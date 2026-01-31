Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Kültür bakanlığı Sendika Yönetim kuruluna üye


31 Ocak 2026 14:15
Kültür bakanlığı Sendika Yönetim kuruluna üye

Kültür bakanlığı Sendika Yönetim kurulunda görev alacak

Memur arkadaşlara ihtiyacımız var

4688 sayılı sendika Kanuna göre Memurlar Yönetici Pozisyonunda bulunduğu Sendika'da Ücretsiz izne ayrılmadığı taktirde haftada 1 gün İzin kullanırlar

Ve Anayasanın 4688. SAYILI KANUNUNA göre açıkça belirtilmediği sürece görev yerleri değiştirilemez

Memur arkadaşları aramıza beklemekteyiz

Konfederasyon katılımı daha sonra olacaktır

