Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.


31 Ocak 2026 14:52
Seçimden önce eski milli eğitim bakanımız Mahmut Özer canlı yayında bu sözü vermişti. Seçimden sonra ne bakanlık sözünü tuttu ne de sendikalar bu konu hakkında gerektiği gibi bir ses cikardi. Hükümet yanlısı sendikanin şirin gözükmek gibi bir kaygisi var onu anladik. Diğer sendikalarımiz neden suskunlar?


Sedattoprak
Aday Memur
31 Ocak 2026 15:42

Sendikalar bu konuda ortak hareket etmiyor malesef. Bazıları karşı çıkıyor bu tarz unvanlara ama ilk fırsatta gidip başvurdular bu unvanları almak için.


servet kınacı
Aday Memur
31 Ocak 2026 15:44

ÖMK da yapılacak düzenleme ile 657 tabi geçmiş yıllar dahil edilerek, Uzman ögr. 5 yıla, Başöğr


servet kınacı
Aday Memur
31 Ocak 2026 15:47

Mağdur öğremenlerin sorunlarına kulak tıkamamak gerekir. ÖMK mağduriyetine.


ingilizceci78
Memur
31 Ocak 2026 15:49

kesinlikle uzmanlık 5 yıl başörğetmenlik 10 yıl. ayrıca 1 kademe daha olmalı 15 yıl üzerine


fatihcan34
Aday Memur
31 Ocak 2026 16:02

Katılıyorum kesinlikle bu sorun çözülmeli. Teşekkürler


mıcheal owen
Daire Başkanı
31 Ocak 2026 16:22

Uzmanlık, başöğretmenlik gibi unvanların kalkması gerekiyor. Büyük çoğunluğumuz sırf maddi açıdan bakıyor olaya yoksa başında uzman olmuş astsubay olmuş çok da önemli değil. Kıdeme göre artışı destekliyorum fakat bu böyle olmamalıydı. Yıldan yıla artışlar olmalı her yıl 1000 TL artış gibi mesela. Ben de uzmanlığı aldım fakat arkadaşlar maaş işi çok karman çorman hal aldı. Uzman öğretmen baş öğretmen tazminatları, seyyanen zam vs maaş ve ek ders dengesini alt üst etti. Yüzdelik olarak verilmesi gereken zamların yan kalemler olarak verilmesi hem memur emeklilerini, hem prime esas kazancı hem de ek dersi olumsuz etkiledi.


kenan2767
Memur
31 Ocak 2026 18:32

Sayın hocam söylediklerinizde haklılık payı yok değil. Yalnız bu unvanlarin kazanımları olmasaydı emeklilikte ve ek derste zaten bir iyileştirme olmayacaktı. En azından bu vesile ile öğretmenlerimiz belirli bir ücret alabildi. Şimdi verilen sözlerin takipçisi olmak lazım.

mıcheal owen, Dün

an_atua
Daire Başkanı
31 Ocak 2026 20:08

Gönül ister ki öğretmenleri bölüp parçalayan, eşit işe farklı maaşlar veren bu sistem olmasa. Fakat maalesef var. Eğer olacaksa da uzmanlık süresi ve baş öğretmenlik süreleri daha kısa olmalıdır. Seçim öncesi verilen uzman öğretmenlik için 5 yıllık süre ve başöğretmenlik için 10 süre vaadi yerine getirilmelidir.

Daha önce kamu görevi yapmış olan öğretmenlerin ise bu çalışmaları uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için sayılmalıdır. Ülkesi için çalışma yapmış bu öğretmenlerin diğer kamu çalışmaları yok sayılmamalıdır.

