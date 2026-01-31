Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.

Gönül ister ki öğretmenleri bölüp parçalayan, eşit işe farklı maaşlar veren bu sistem olmasa. Fakat maalesef var. Eğer olacaksa da uzmanlık süresi ve baş öğretmenlik süreleri daha kısa olmalıdır. Seçim öncesi verilen uzman öğretmenlik için 5 yıllık süre ve başöğretmenlik için 10 süre vaadi yerine getirilmelidir.

Daha önce kamu görevi yapmış olan öğretmenlerin ise bu çalışmaları uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için sayılmalıdır. Ülkesi için çalışma yapmış bu öğretmenlerin diğer kamu çalışmaları yok sayılmamalıdır.