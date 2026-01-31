Uzmanlık 5 yil Başöğretmenlik 10 yil

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Yönetici görevlendirme yönetmeliğiBazı branşlar tazminat almalı.İlksan limit yükseltmesi yapacak mı?Yönetici görevlendirme yönetmeliğinin akıbeti.2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuYeni yönetici ataması ile artık okul öncesi okullara sınıf öğretmeni atanır mı?Bazı branşların ders saati azaltılsınİller arası mazeret başvuruları ne zaman açılacak?Ankara il içi & il dışı tayin puanları ve okul listeleri (Geçmiş yıllar )Ek dersler 500tl olmali
Sözlük
o tarakta bezi olmamak 1 2 arkadaşına sözlüğü tavsiye et kampanyası 2 6 mart 2 eşi hamileyken iskender yedirmeyip sevgilisine dudak yaptıran ad 8 kiracıların duvara çivi çakması 1 Fatih ürek 1 aç karnına kahve içmek 2 kendi entrylerini beğenip duranlar 3 güller diyarı ısparta 1 Düşün ki baban bunu okuyor 2
Son Haberler
Bakan Kurum: Ak Parti söz verip bu sözleri yerine getirenlerin adıdırAKOM'dan İstanbul için fırtına ve yağış uyarısıResmi Gazete'de yayımlandı: Kenevirli ilaç ve destek ürünlerine 'karekod' takibiMeteoroloji'den 9 il için 'turuncu' alarm: Yarın sabah başlıyor!Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Editörün Seçimi
Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi