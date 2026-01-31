Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Uzmanlık 5 yil Başöğretmenlik 10 yil


31 Ocak 2026 14:52
Uzmanlık 5 yil Başöğretmenlik 10 yil

Seçimden önce eski milli eğitim bakanımız Mahmut Özer canlı yayında bu sözü vermişti. Seçimden sonra ne bakanlık sözünü tuttu ne de sendikalar bu konu hakkında gerektiği gibi bir ses cikardi. Hükümet yanlısı sendikanin şirin gözükmek gibi bir kaygisi var onu anladik. Diğer sendikalarımiz neden suskunlar?


Sedattoprak
Aday Memur
31 Ocak 2026 15:42

Sendikalar bu konuda ortak hareket etmiyor malesef. Bazıları karşı çıkıyor bu tarz unvanlara ama ilk fırsatta gidip başvurdular bu unvanları almak için.


servet kınacı
Aday Memur
31 Ocak 2026 15:44

ÖMK da yapılacak düzenleme ile 657 tabi geçmiş yıllar dahil edilerek, Uzman ögr. 5 yıla, Başöğr


servet kınacı
Aday Memur
31 Ocak 2026 15:47

Mağdur öğremenlerin sorunlarına kulak tıkamamak gerekir. ÖMK mağduriyetine.


ingilizceci78
Memur
31 Ocak 2026 15:49

kesinlikle uzmanlık 5 yıl başörğetmenlik 10 yıl. ayrıca 1 kademe daha olmalı 15 yıl üzerine

Toplam 4 mesaj

