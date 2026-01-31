Kurumlar arası tayin için uğraşan tüm arkadaşlar buraya

Esasında uzun ve detaylı bir yazı ile bir başlık açmak istiyordum ama malum forumda bilen de konuşuyor bilmeyende o yüzden kısa ve öz yazıyorum. Bilindiği üzere kurum içi yer değişikliklerinde DMK 72 madde ve Ek-3. madde olduğundan dolayı bu konunun çözümü idare mahkemesine iptal davası açmakla çözümlenebiliyor. Kurumlar arası nakil durumları da esasında aynı mantıkla çözülebilir ama çoğu arkadaşın hukuk konusunda kendisini özel olarak yetiştirme ihtiyacı hissetmemesinden dolayı yapılan başvurulara ret cevabı gelince bu işin çözülemeyeceği yanılgısına düşmekte ve mücadeleden kaçınmaktadır. Mevzunun hukuki açıklaması çok çetrefilli ve bir rapor şeklinde yazmayı gerektirdiği için yazmak yerine özel olarak bu sıkıntıyı yaşayan arkadaşlarla birebir irtibat sağlayıp konuşmanın daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Kimler bu konularda sıkıntı yaşıyorsa başlık altında durumunu açıklayıcı bir yazı ile durumunu açıklasın gerekirse telefon numaramı paylaşırım o arkadaşa yardımcı olurum. Diğer türlü her aramaya cevap vermem zor olabilir. Aslında bir anlamda başıma dert alıyorum ama yapacak bir şey yok. Bilgi ve tecrübe paylaşılmadığında sahibine yükten başka bir şey değil. Lütfen gerçekten "kurumlar arasında nakil (tayin)" konusunda sıkıntı yaşayan veya bilgi almak isteyen arkadaşlar yazsın.