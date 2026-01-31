İller arasi becayiş

Eşim memur . dogudan Eş durum ile istanbula geleli 18 ay oldu - istanbul verip baska bir ilde ki ayni prm ile becayis yapabilir miyim ? 2 yil bekleme sartim var mi ?

