31 Ocak 2026 16:07
İller arasi becayiş
Eşim memur . dogudan Eş durum ile istanbula geleli 18 ay oldu - istanbul verip baska bir ilde ki ayni prm ile becayis yapabilir miyim ? 2 yil bekleme sartim var mi ?

