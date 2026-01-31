Ek ders ücretleri

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Yönetici görevlendirme yönetmeliğiBazı branşlar tazminat almalı.Yönetici görevlendirme yönetmeliğinin akıbeti.2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuİlksan limit yükseltmesi yapacak mı?Yeni yönetici ataması ile artık okul öncesi okullara sınıf öğretmeni atanır mı?Bazı branşların ders saati azaltılsınİller arası mazeret başvuruları ne zaman açılacak?Ankara il içi & il dışı tayin puanları ve okul listeleri (Geçmiş yıllar )Ek dersler 500tl olmali
Sözlük
Son Haberler
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında şüpheli sosyal medya fenomeni tutuklandıBTK'nın denetim süreçlerine ilişkin esaslar yeniden düzenlendiAtaşehir'de iş yerinde çıkan yangında alevler binayı sardı: Bir otel tahliye edildiİran'da 2 ayrı kentte meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybettiGençlerbirliği'nden yeni sponsorluk anlaşması
Editörün Seçimi
Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi