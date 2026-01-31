Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Yapılandırma


31 Ocak 2026 17:07
Yapılandırma
Kredi ve kredi kartlarına yapılandırma geldi. Yazıda diyor ki yapılandırma yapacağın zamanki borç tutar üzerinden 48 ay vadeye kadar tekrar yapılandırma yapılır ama kaç faizle yapılacağı yazmıyor. acaba kredş kullandığımızdaki faizmi geçerli

Fırtına6655
Aday Memur
31 Ocak 2026 17:32
geçen sefer kredileri 3.59'dan kredi kartlarını 3.11'den yapilandirdilar yine aşağı yukarı öyle olur

umtblc
Daire Başkanı
31 Ocak 2026 17:36

-400 olan kmh vakıf eksi hesabı var kardeşimin. bu ay ödemeyip gecikmeye düşmesi halinde faydalanabilirmi yoksa dün itibariyle gecikemye düşenlerimi kapsıyor bu kanun. geçen sefer nasıl olmuştu bilginiz varmı hatırlıyormusunuz acaba

Fırtına6655, 40 dk. önce
geçen sefer kredileri 3.59'dan kredi kartlarını 3.11'den yapilandirdilar yine aşağı yukarı öyle olur

Enginpol
Aday Memur
31 Ocak 2026 17:43
eksi hesaplar için yapılandırma oluyor mu bilmiyorum onu kankanla görüş bence kredi ve kredi kartları için yazıyor

Enginpol
Aday Memur
31 Ocak 2026 17:45
benim kredi 1 ay gecikmede Şubat'ta 2. ay gecikme olucak ben yapılamdırıcam ödemem 47 bin TL zaten çektim ödemedim 12 aylığına maaşın yarısını vericektim tacize düşmektense yapıpamdırıp öderim

Fırtına6655
Aday Memur
31 Ocak 2026 18:07
yapılandirma tarihi itibariyle 1 TL bile borcu olsa tamamını yapilandirabilir
umtblc, 36 dk. önce

-400 olan kmh vakıf eksi hesabı var kardeşimin. bu ay ödemeyip gecikmeye düşmesi halinde faydalanabilirmi yoksa dün itibariyle gecikemye düşenlerimi kapsıyor bu kanun. geçen sefer nasıl olmuştu bilginiz varmı hatırlıyormusunuz acaba

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerŞarktan çıkan iller için butonPolise seyyanen zamPolisin yapay zekası chatGBT 2026 Mazeret atamalarıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarMazeret ataması 2025Emniyete yeni rütbe önerileriBatı tercih Adana

Sözlük

gram altın 3 o tarakta bezi olmamak 1 aç karnına kahve içmek 2 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 3 Fatih ürek 1 kiracıların duvara çivi çakması 1 2 arkadaşına sözlüğü tavsiye et kampanyası 2 Şikayet et butonu 2 Düşün ki baban bunu okuyor 2 eşi hamileyken iskender yedirmeyip sevgilisine dudak yaptıran ad 8

Son Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında şüpheli sosyal medya fenomeni tutuklandıBTK'nın denetim süreçlerine ilişkin esaslar yeniden düzenlendiAtaşehir'de iş yerinde çıkan yangında alevler binayı sardı: Bir otel tahliye edildiİran'da 2 ayrı kentte meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybettiGençlerbirliği'nden yeni sponsorluk anlaşması

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi