Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han

Banka Hesabı


31 Ocak 2026 17:30
Banka Hesabı

selamun aleykum bilmediğim için soruyorum devlet memuru olarak 8 veya 10 bankada hesabı acabilirmiyim.kredi karti kullanacagim her bankanin.Ornegin..ziraat katilim,vakif katilim,emlak katilim,albarakaturk,kuveyt turk gibi katilim bankalarinin hepsinde hesab actirmamin sakincasi var mi. kanuni bir sinir var mi devlet memuru en fazla iki bankada hesabı actirabilir gibi bir engel var mi

Saçma gelebilir size bu soru ama ben her adimimi temkinli atarım buomedigimi sorarım.

Çok Yazılan Konular

Engelli Müezzin Olmak

Sözlük

gram altın 3 Fatih ürek 1 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 3 güller diyarı ısparta 1 eşi hamileyken iskender yedirmeyip sevgilisine dudak yaptıran ad 8 aç karnına kahve içmek 2 6 mart 2 o tarakta bezi olmamak 1 kiracıların duvara çivi çakması 1 Şikayet et butonu 2

Son Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında şüpheli sosyal medya fenomeni tutuklandıBTK'nın denetim süreçlerine ilişkin esaslar yeniden düzenlendiAtaşehir'de iş yerinde çıkan yangında alevler binayı sardı: Bir otel tahliye edildiİran'da 2 ayrı kentte meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybettiGençlerbirliği'nden yeni sponsorluk anlaşması

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi