Banka Hesabı

selamun aleykum bilmediğim için soruyorum devlet memuru olarak 8 veya 10 bankada hesabı acabilirmiyim.kredi karti kullanacagim her bankanin.Ornegin..ziraat katilim,vakif katilim,emlak katilim,albarakaturk,kuveyt turk gibi katilim bankalarinin hepsinde hesab actirmamin sakincasi var mi. kanuni bir sinir var mi devlet memuru en fazla iki bankada hesabı actirabilir gibi bir engel var mi

Saçma gelebilir size bu soru ama ben her adimimi temkinli atarım buomedigimi sorarım.