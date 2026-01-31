Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

2025 Genel Atama Telegram Kanalı


31 Ocak 2026 17:41
2025 Genel Atama Telegram Kanalı

Arkadaşlar son tercihlerine gidenlerin dava süreci ve bilgi alışverişi için genel bir telegram grupları vardı, nasıl girebilirim bu gruba, benim için önemli

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerŞarktan çıkan iller için butonPolise seyyanen zamPolisin yapay zekası chatGBT 2026 Mazeret atamalarıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarMazeret ataması 2025Emniyete yeni rütbe önerileriBatı tercih Adana

Sözlük

Şikayet et butonu 2 eşi hamileyken iskender yedirmeyip sevgilisine dudak yaptıran ad 8 6 mart 2 Fatih ürek 1 gram altın 3 kiracıların duvara çivi çakması 1 kendi entrylerini beğenip duranlar 3 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 3 o tarakta bezi olmamak 1 güller diyarı ısparta 1

Son Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında şüpheli sosyal medya fenomeni tutuklandıBTK'nın denetim süreçlerine ilişkin esaslar yeniden düzenlendiAtaşehir'de iş yerinde çıkan yangında alevler binayı sardı: Bir otel tahliye edildiİran'da 2 ayrı kentte meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybettiGençlerbirliği'nden yeni sponsorluk anlaşması

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi