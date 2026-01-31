kadrosuna az kalan sözleşmeli öğretmenin eş durumu tayin hakkı

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
31 Ocak 2026
Herkese merhabalar. Ben 7 yıllık öğretmenim ve kadroluyum. Eşim ise 4 Eylül 2023 tarihinde sözleşmeli olarak atandı. 4 Eylül 2026tarihinde kadroya geçmiş olacak. Mayıs ayında ben eş durumunu verdikten sonra kendisi eğerki klavuzda 31 eylül ya da 31 aralık tarihinin baz alındığını görürsek benim yanıma eş durumu mazeret tayini verebilir mi? O ekran eşime açılır mı?

Şimdiden teşekkür ederim cevaplarınız için.

