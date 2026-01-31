Cte protokol sayım alma.

Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
31 Ocak 2026 20:09
Tekniker olarak çalışıyorum. Cte ile yapilan protokol gereği 20-30 arası hükümlü kurumumuzun kampüsünde konaklamalı kalacak ve islerde çalıştırılacaktır gündüzleri sabit bir kişi sayım alma vb islerle ilgili görevlendirilmiştir ancak gece 12de sayım yapilmasi bizden isteniyor. Ben nöbet usulü çalışıyorum ve birimimde geceleri tek başıma kalıyorum bu is resmi yazı ile tebliğ edilmedi whatsap üzerinden yazıldı yazan kisi daimi isci müdür bile yazmadı bu işler nasıl olmaktadir normalde denetimli serbestlik ceza infaz memuru veya ceza infaz memurları beklemesi gerekmiyormu sonuc olarak bu işi yapmak istemeyecegim çünkü hem tek başımayım hemde bu konuda bilgi sahibi değilim. Görüşleriniz benim için önemlidir teşekkür ederim.

