Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

İzmir Adliyesi'ne Tayin İstersek Ek Hizmet Binalarında Görevlendirilme İhtimalimiz Nedir?


31 Ocak 2026 20:25
İzmir Adliyesi'ne Tayin İstersek Ek Hizmet Binalarında Görevlendirilme İhtimalimiz Nedir?

Değerli meslektaşlarım, önümüzdeki havuz tayini döneminde İzmir'e tayin düşünüyoruz. Karı-koca katibiz. İzmir'de araştırdığım kadarıyla ek hizmet binaları var, çocuğun okulu vs. derken eşimle koordineli şekilde yaşamamız gerekiyor. İzmir komisyonu bu konularda yardımcı oluyor mu karı-koca birini anyaya birini konyaya göndermeyelim vs. şeklinde yaklaşımları var mı yoksa her an her şey olabilir diye mi düşünelim, İzmir Adliyesi'nde çalışan arkadaşlardan yardım bekliyorum.


memuraday-y
Şube Müdürü
31 Ocak 2026 23:13

Öyle hemen de tayininiz çıkıyor mu kota felan var mı?


yatıksekiz
Şef
31 Ocak 2026 23:50

Bilmiyorum ki ilk sıraya yazacağız yani çıkmaya da bilir tabiki ama yazmadan önce bilgi edinmek istedim bir sürü ek bina varsa ve ayrı ayrı yerlere görevlendirilirsek biraz aile düzenimiz, çocuğun vs. açısından sorun yaratır böyle bir durum varsa ona göre değerlendireceğiz.

memuraday-y, Dün

Öyle hemen de tayininiz çıkıyor mu kota felan var mı?

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Adliyelerde Görevli Sosyal Çalışmacı Maaşları ve Çalışma Koşulları Hakkında Bilgi TalebiMülakat İçin Referans?Hakim/Savcı ŞikayetArtık Amirler Daha Rahat Mobbing YapabilecekCezaevi sivil personeli can güvenliği nedeniyle silah taşıma ruhsatı alabilen oldu mu?Kurum Değişikliği Olarak Üniversite ?Kayıp Çekİzmir Adliyesi'ne Tayin İstersek Ek Hizmet Binalarında Görevlendirilme İhtimalimiz Nedir?Şef - Sayman - İdare MemuruKurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)

Sözlük

kadın zaafı olan erkek 1 aç karnına kahve içmek 2 gram altın 2 kendi entrylerini beğenip duranlar 3 2 arkadaşına sözlüğü tavsiye et kampanyası 2 günün sözü 1 kiracıların duvara çivi çakması 1 yanlış anlaşılmaya mahkum iki cins 1 Fatih ürek 1 Şikayet et butonu 2

Son Haberler

Aydın'da sokakta silahla vurulmuş halde 2 kişinin cesedi bulunduAntalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldiAKOM uyardı: İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyorTürkiye ve 7 ülkeden İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine kınamaTürk bayrağına saldırı yapılan alan hudut karakoluna bağlandı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi