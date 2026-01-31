Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

İzmir'e Adliyesi'ne tayin istersek ek hizmet binalarında görevlendirilme ihtimalimiz nedir?


31 Ocak 2026 20:25
İzmir'e Adliyesi'ne tayin istersek ek hizmet binalarında görevlendirilme ihtimalimiz nedir?

Değerli meslektaşlarım, önümüzdeki havuz tayini döneminde İzmir'e tayin düşünüyoruz. Karı-koca katibiz. İzmir'de araştırdığım kadarıyla ek hizmet binaları var, çocuğun okulu vs. derken eşimle koordineli şekilde yaşamamız gerekiyor. İzmir komisyonu bu konularda yardımcı oluyor mu karı-koca birini anyaya birini konyaya göndermeyelim vs. şeklinde yaklaşımları var mı yoksa her an her şey olabilir diye mi düşünelim, İzmir Adliyesi'nde çalışan arkadaşlardan yardım bekliyorum.

