İzmir'e Adliyesi'ne tayin istersek ek hizmet binalarında görevlendirilme ihtimalimiz nedir?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Hakim/Savcı ŞikayetAdliyelerde Görevli Sosyal Çalışmacı Maaşları ve Çalışma Koşulları Hakkında Bilgi TalebiMülakat İçin Referans?Kayıp ÇekArtık Amirler Daha Rahat Mobbing YapabilecekKurum Değişikliği Olarak Üniversite ?Adli Tıpta Çalışan İnfaz Koruma MemurlarıCezaevi sivil personeli can güvenliği nedeniyle silah taşıma ruhsatı alabilen oldu mu?Cezaevi Sivil Personelin Silah TaşımaBir Zabıt Katibi Meslektaşınızdan: Belge Özetleme ve 28+ Hukuk Aracı [Ücretsiz]
Sözlük
aç karnına kahve içmek 2 güller diyarı ısparta 1 2 arkadaşına sözlüğü tavsiye et kampanyası 2 gram altın 3 eşi hamileyken iskender yedirmeyip sevgilisine dudak yaptıran ad 11 Şikayet et butonu 2 yanlış anlaşılmaya mahkum iki cins 1 Düşün ki baban bunu okuyor 2 kiracıların duvara çivi çakması 2 o tarakta bezi olmamak 2
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi