Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : supporters.

26 subat 2026 dan itibaren ingiltere vizeleri pasaporta basilmayacak


31 Ocak 2026 21:41
26 subat 2026 dan itibaren ingiltere vizeleri pasaporta basilmayacak

ingiltere tamamen e vizeye geciyor.

belgeler elektronik ortamda sisteme yuklenip

vfs global e biyometri ve resim cekimi icin gidenler

bu tarihten itibaren pasaportalarina vize etiketi basilmayacak. pasaporta islenecek.

kontrolunu de evize sistemi gov.uk den takip edecek.

Çok Yazılan Konular

Sözlük

aç karnına kahve içmek 2 güller diyarı ısparta 1 2 arkadaşına sözlüğü tavsiye et kampanyası 2 gram altın 3 eşi hamileyken iskender yedirmeyip sevgilisine dudak yaptıran ad 11 Şikayet et butonu 2 yanlış anlaşılmaya mahkum iki cins 1 Düşün ki baban bunu okuyor 2 kiracıların duvara çivi çakması 2 o tarakta bezi olmamak 2

Son Haberler

Türk Büro-Sen'den önemli proje: Ali Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Sosyal Tesisi temeli atıldıÖğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerasına incelemeBaykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini koruduGenel Sekreterin Başvurduğu Kadronun Sonucu AçıklanmadıMilli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede Türkiye rekoru kırdı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi