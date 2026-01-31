26 subat 2026 dan itibaren ingiltere vizeleri pasaporta basilmayacak

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : supporters.
Çok Yazılan Konular
Sözlük
aç karnına kahve içmek 2 güller diyarı ısparta 1 2 arkadaşına sözlüğü tavsiye et kampanyası 2 gram altın 3 eşi hamileyken iskender yedirmeyip sevgilisine dudak yaptıran ad 11 Şikayet et butonu 2 yanlış anlaşılmaya mahkum iki cins 1 Düşün ki baban bunu okuyor 2 kiracıların duvara çivi çakması 2 o tarakta bezi olmamak 2
Son Haberler
Türk Büro-Sen'den önemli proje: Ali Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Sosyal Tesisi temeli atıldıÖğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerasına incelemeBaykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini koruduGenel Sekreterin Başvurduğu Kadronun Sonucu AçıklanmadıMilli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede Türkiye rekoru kırdı
Editörün Seçimi
Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi