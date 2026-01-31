Veraset intikali geç beyan etmek

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Yönetici görevlendirme yönetmeliğiBazı branşlar tazminat almalı.Yönetici görevlendirme yönetmeliğinin akıbeti.Yeni yönetici ataması ile artık okul öncesi okullara sınıf öğretmeni atanır mı?İlksan limit yükseltmesi yapacak mı?2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuİller arası mazeret başvuruları ne zaman açılacak?Bazı branşların ders saati azaltılsınAnkara il içi & il dışı tayin puanları ve okul listeleri (Geçmiş yıllar )Uzmanlık 5 yil Başöğretmenlik 10 yil
Sözlük
aç karnına kahve içmek 2 o tarakta bezi olmamak 2 eşi hamileyken iskender yedirmeyip sevgilisine dudak yaptıran ad 11 kiracıların duvara çivi çakması 2 güller diyarı ısparta 1 Fatih ürek 1 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 3 Düşün ki baban bunu okuyor 2 Şikayet et butonu 2 2 arkadaşına sözlüğü tavsiye et kampanyası 2
Son Haberler
Türk Büro-Sen'den önemli proje: Ali Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Sosyal Tesisi temeli atıldıÖğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerasına incelemeBaykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini koruduGenel Sekreterin Başvurduğu Kadronun Sonucu AçıklanmadıMilli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede Türkiye rekoru kırdı
Editörün Seçimi
Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi