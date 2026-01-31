Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Veraset intikali geç beyan etmek


31 Ocak 2026 21:56
Veraset intikali geç beyan etmek

Babam 2 sene önce vefat etti yanlış bilgiye sahip olmamızdan dolayısıyla beyanname vermedin bir tek ev kaldı ve onunda kredi borçu vardı taksit taksit onu ödedik biz borç bitince beyanname verilecek sanırken durum öyle değilmiş dolayısıyla geç beyana kaldık kalan miras vefat döneminde de şimdi vergi istisnalarının çok altında beyanname vermememiz durumunda ne kadar ceza öderiz

