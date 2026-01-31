KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Çince dili için tonaliteyi kavramaya yönelik sesli kaynaklar


31 Ocak 2026 22:31
Çince dili için tonaliteyi kavramaya yönelik sesli kaynaklar

Merhaba, ya çince için (mandarin sadece) youku hariicinde sesli kaynak var mı? (tonaliteyi kavramada yardımcı olacak, bildiğiniz)

