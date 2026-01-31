Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Lojmanlar


31 Ocak 2026 23:15
Lojmanlar

Doğunun iyi bir ilinde kötü bir ilçesinde polis lojmanlarındayız.50 yıllık binalarda kalıyoruz 1 tane yeni bina var.geri kalan binalar da çok kötü herşey eski ne kadar tamir tadilat yapılsads bireyleri başka birşey patlıyor.İnşaar emlak a sıkıntılar söyleniyor ama ödenek yok deniyor.Polisin değeri bu mu bilmiyorum ama orta çağda yaşıyoruz resmen.


Fırtına6655
Aday Memur
31 Ocak 2026 23:52
dostum bize lojman bile çıkmıyor dışarıda 21 bine oturuyorum yazın 26 27 olur yine de iyidir lojman
