5393 sayılı belediye kanununun 49 madde özlük hakları


31 Ocak 2026 23:20
5393 sayılı belediye kanununun 49 madde özlük hakları
5393 sayılı belediye kanununun 49 maddece mühendis kadrosuna atandım özlük hakkında bilgi almak istiyorum . kadrolu personel mi oluyoruz

