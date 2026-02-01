eş durum alakalı

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

01 Şubat 2026 03:01
eşım oğretmen olarak yeni atandı eş durum dilekçesi için neler gerekiyor ne kadar sürede açıklanıp eşimin yanına gidebilirim bilgisi olan varmı

