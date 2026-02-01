Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Yürütmeyi durdurma veya red


01 Şubat 2026 09:46
Yürütmeyi durdurma veya red

başıma adli bir olay geldi aracımda uyuşturucu madde bulundu 2 gr ama bütün testlerim negatif çıktı,şimdi ydk ya sevk ediyorlar hizmete engel davranışlarda bulunmaktan.Adli olayın sonucu kamu davasının açılmasının ertelenmesi olacak büyük ihtimal.Sizce ihraç olsam geri dönebilir miyim emsali varmıdır teşekkürler..

