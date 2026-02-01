Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Boşanma Atama


01 Şubat 2026 11:02
Boşanma Atama
herkese merhabalar boşanma sonrası yapılan tayin dilekçesini emniyet ne yazıkki uygun görmeyerek ret verdi acaba avukata vermek mahkeme yoluna gitmek bu süreçi nasıl etkiler bilgisi olan var mı

under09
Şef
01 Şubat 2026 14:02

neye istinaden red verdi tabiki hakkın olan bir atanamayı yapmaması uygun değil sen bir avukatla görüş seni doğru yönlendirsin


Maks131131
Aday Memur
01 Şubat 2026 14:04
avukat ile görüştüm böyle saçmalık olmaz bırak 7 tercih tek tercih ile istediğin yere vermeleri lazım mahkeme ile her türlü davayı kazanırız diyorda ne bileyim aklım karıştı iyice perişan ettiler insanı
under09, 10 dk. önce

