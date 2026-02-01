399 KHK (KİT) den 4/B sözleşmeliye geçiş hk.

Arkadaşlar Kit kurumunda Memur olarak çalışıyorum.Kitler ile ilgili olan 3 yıl yasağını biraz araştırdım.Maddenin içeriği hakkında bilgi sahibiyim fakat Kurumların birbirinden farklı uygulama yaptığını okudum Memurlar.nette 2022-2023 yılllarında TKİ'den Gençlik Spor Bakanlığı 4/b 'ye geçenlerin olduğunu yazanlar vardı.Daha sonrasında bu arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yaşadı mı bilgi veren olduğunu görmedim.Gelelim sormak istediğim şeylere.

1) Bazı yorumlarda 4/b ye geçme hakkında kurumların atamayı yapacağını ama Kit'ten istifa ettikten sonra 4/b için geçilcek kurumda sigorta girişinde hata verileceği için sözleşmenin ve atamanın iptal edileceğini gördüm.Böyle bir durum yaşayan yada tanıdığı biri yaşamış olan var mı ?

2) Eğer kurum Sgk girişinde sıkıntı yaşamayıp aradan bir kaç ay geçince bu yasak sebebiyle sözleşmeyi fesh ederse kişi dava açsa kazanabilir mi ?

3) Puanı yetmesine rağmen 3 yıl yasağı sebebiyle ataması hiç yapılmayanların dava açıp kazandığını yazanlar vardı,dava açıp kazanan var mı ?