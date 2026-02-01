Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Müdür yardımcılığından istifa etmenin cezası var mı?


01 Şubat 2026 12:15
Müdür yardımcılığından istifa etmenin cezası var mı?

1 yılım dolmadan müdür yardımcılığından istifa ettim. cezası var mı bu işin ne zamana kadar tekrar sınava girmem gerekir ne zamana kadar müdür yardımcılığına başvura bilirim

