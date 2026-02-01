Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
2020 öncesi zorunlu puanların Mebbis'te görünmemesi.


01 Şubat 2026 13:21
2020 öncesi zorunlu puanların Mebbis'te görünmemesi.

Arkadaşlar sistem hatası mi var ? yoksa başka birşey mi çözemedim. 118 olan puanım 24 düşmüş eşimin de ayni 96 olan puan 24 düşmüş. İkimizin de 24 olunca sistem hatası mi acaba dedim başka puanı düşen hata olan var mi ?


aaaamet
Aday Memur
01 Şubat 2026 13:24

benim 94 puanım silinmiş, ileri tarihleri de hesaplamıyor sistem şu an, sanırım güncelleme var.

