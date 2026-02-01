Eem puanları

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

01 Şubat 2026 16:05
Üniversitenin sözleşmeli personel alımına elektrik elektronik mühendisi olarak başvurdum.Bulunduğum şehre çok uzak tayin meselesinden dolayı düşünüyorum.

2025 2. atamada en son 84.9 gördü puanım 83.82 sizce biraz erken mi davrandım başvurmak için yoksa iyi mi yapmışım fazla soracağım kişi yok arkadaşlar burdan bilgisi olan varsa yoruma yazabilir misiniz


01 Şubat 2026 16:32

