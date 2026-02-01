Ev İpotekli ihtiyaç kredisi

Arkadaşlar merhabalar babamın kredi puanı 1016 emekli üstüne ev var evi ipotek göstererek 300 bin kredi çıkar mı biraz aciliyeti var hangi bankaya gitmek gerekir çıkar mı maaşı ziraat bankasından alıyor bu konuda bilgisi olan var mı yardımcı olursanız çok sevinirim.

Arkadaşlar merhabalar babamın kredi puanı 1016 emekli üstüne ev var evi ipotek göstererek 300 bin kredi çıkar mı biraz aciliyeti var hangi bankaya gitmek gerekir çıkar mı maaşı ziraat bankasından alıyor bu konuda bilgisi olan var mı yardımcı olursanız çok sevinirim.