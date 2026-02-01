Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Lise matematik öğretmeninin ilköğretimde görevlendirilebilir mi?


01 Şubat 2026 17:44
Lise matematik öğretmeninin ilköğretimde görevlendirilebilir mi?

merhaba,

arkadaşlar resen bir ortaokula görevlendirildim. Branşım lise matematik. ne yapmak lazım?

bir itiraz vs yapılacaksa süresi ne kadar ?

teşekkürler

