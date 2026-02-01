4B den 4B ye aynı unvanda geçiş(eş durumu mazeretli)

Merhaba sözleşmeli olarak açıktan bir kurumda büro personeli olarak başladım eşim ise kadrolu farklı bir sehirde memur.

Eşim tayin istedi ben alamayacağım için personel yetersiz dendi ve red aldı..

Ben istedim hem 1 yılim olmadığı için hemde eşimin olduğu şehirde kurumun teşkilatı olmadığı için red aldım.

Daha sonra ÖSYM nin bu geçtiğimiz alımıyla tekrar eşimin bulunduğu şehre sözleşmeli atandım.

Aynı unvanda yine büro personeli olarak

Sözleşmemi de eş durumuna dayandırarak fesh ettim.

Yeni atandığım kuruma evraklari verdim tayin dilekcelerimizi ve verilen red cevaplarını da ekledik.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına yönelik yönetmeliğin ek 1 maddesinde eş durumundan tayin alamayanlar yada 1 seneyi tamamlayamayanlar bekleme kuralına takılmadan tekrar istihdam edilir diyor fakat eş durumu kalktı gibi bir şey soyledi yeni atandığım bakanlıktaki müdür

Tamam zaten sözleşmeliyim eş durumu tayini alamicam ama alamayanlar için istisnai durum neden görmezden geliniyo.

Ayrıca benim eşimin olduğu şehirde kurumun birimide yok.

Osym kilavuzunda bile istisnalara değinilmiş hala yonetmelikte eş durumu mazereti yazıyor kalkmamış

Bu konuda bilgisi olan bu şekilde geçen var mi