Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4B den 4B ye aynı unvanda geçiş(eş durumu mazeretli)


01 Şubat 2026 17:52
4B den 4B ye aynı unvanda geçiş(eş durumu mazeretli)

Merhaba sözleşmeli olarak açıktan bir kurumda büro personeli olarak başladım eşim ise kadrolu farklı bir sehirde memur.

Eşim tayin istedi ben alamayacağım için personel yetersiz dendi ve red aldı..

Ben istedim hem 1 yılim olmadığı için hemde eşimin olduğu şehirde kurumun teşkilatı olmadığı için red aldım.

Daha sonra ÖSYM nin bu geçtiğimiz alımıyla tekrar eşimin bulunduğu şehre sözleşmeli atandım.

Aynı unvanda yine büro personeli olarak

Sözleşmemi de eş durumuna dayandırarak fesh ettim.

Yeni atandığım kuruma evraklari verdim tayin dilekcelerimizi ve verilen red cevaplarını da ekledik.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına yönelik yönetmeliğin ek 1 maddesinde eş durumundan tayin alamayanlar yada 1 seneyi tamamlayamayanlar bekleme kuralına takılmadan tekrar istihdam edilir diyor fakat eş durumu kalktı gibi bir şey soyledi yeni atandığım bakanlıktaki müdür

Tamam zaten sözleşmeliyim eş durumu tayini alamicam ama alamayanlar için istisnai durum neden görmezden geliniyo.

Ayrıca benim eşimin olduğu şehirde kurumun birimide yok.

Osym kilavuzunda bile istisnalara değinilmiş hala yonetmelikte eş durumu mazereti yazıyor kalkmamış

Bu konuda bilgisi olan bu şekilde geçen var mi

Çok Yazılan Konular

2026 YÖK görevde yükselme Sağlık Bakanlığı 3+1 kadroya geçme.Ziraat Mühendisliği Kpss atamaları hakkındaTCDD istasyon operasyon işçisiEem puanları

Sözlük

yanlış anlaşılmaya mahkum iki cins 1 eşi hamileyken iskender yedirmeyip sevgilisine dudak yaptıran ad 7 kiracıların duvara çivi çakması 1 Görülmesi gereken yerler 2 kadın zaafı olan erkek 2 o tarakta bezi olmamak 2 aptal insana katlanamama hali 1 günün sözü 1 kendi entrylerini beğenip duranlar 3 Fatih ürek 1

Son Haberler

Gençlerbirliği Gaziantep FK'yı devirdi'Dünyanın daha çok petrole, değil de daha çok Erdoğan'lara ihtiyacı var'AK Parti'li Yazıcı: Türkiye yeni anayasa yapmalıUçum: Bölgedeki Kürtlerin geleceğine ilişkin büyük değişim başladıTogg, yeni beyaz rengi "Seyhan"ı duyurdu

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi