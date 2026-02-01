Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Emeklilikte yandık


01 Şubat 2026 18:30
Emeklilikte yandık

Uzmandı baştı sondu derken güzel idare ediyorlar koyun gibi güdüyorlar bizi.

70.000 lira öğretmen maaşının ancak 15-20 bin lirası emekliliğie etki ediyor. Bütün o ıvır zıvır tazminatlar ancak çalışırken var.

Şu uzman öğretmenlik meselesine daha o ilk sınav varken karşı çıkamadık ya ben ona yanıyorum.


kimuni
Genel Müdür
01 Şubat 2026 18:33

uzmanlık daha görüşülürken/konuşulurken ben bunu söyledim sanıyorum ama kimse destek çıkmadı.


spock
Genel Müdür
01 Şubat 2026 18:37

Doktorların yaptığını yapamadık.

"Bütün öğretmenlere zam yapılmalı. Tazminat olmaz" diyemedik.

kimuni, 1 saat önce

uzmanlık daha görüşülürken/konuşulurken ben bunu söyledim sanıyorum ama kimse destek çıkmadı.


kimuni
Genel Müdür
01 Şubat 2026 18:42

kendi adıma söyliyim gocunmuyorum hocam. bağışlayın. ama durum bu. bazı yazılarınızı beğenerek okuyorum çünkü olan şey bu aslında bazı yazılarınızda. şunun gibi.

"aslında bu konu muhtevası gibi biçok şeyi söyledim söylüyorum bu forumda ama kimse dinlemiyor galiba. dersteki gibi yani. ha forumda söyledim ha duvara anlattım kimsenin dinlediği yok. ha buraya anlattım ha öğrencilere ders anlattım. sadece konular farklı. derste ders işliyorum sadece ama anlatıyorujm dersimi netice itibariyle. fakat hedef kitlenin yaptığı şey aynı ve aynen şu: sizi dinlemiyoruz hocam/efendim. "

tamam yani hocayı dinlemeyin, sustum. :)

spock, 1 saat önce

Doktorların yaptığını yapamadık.

"Bütün öğretmenlere zam yapılmalı. Tazminat olmaz" diyemedik.


spock
Genel Müdür
01 Şubat 2026 19:24

Evet. Belki bir yerlerde bir kıvılcım yakar diye söylüyorum ve yazıyorum.


berkaydal
Genel Müdür
01 Şubat 2026 19:38

Afedersin ama bir kesim olarak kıçımızı yırttık. Ulaşabildiğimiz her yerde sesimizi çıkardık, tavrımızı koyduk. Öğretmenler için mücadele ederken yine öğretmenlerin yoğun eleştirilerine maruz kaldık. Yok bunu almazsak bir daha vermezler. ne güzel işte seyyanen zam geliyor. sırası gelen alır ne tatava yapıyorsunuz vs. sağlıkçılar yan ödemeler emekliliğe sayılsın diye eylem yaparken öğretmenler cılız bir sesle 10 yıl ılmısın sıkız yıl ılsın diyebildi.

Ne halleri varsa görsünler. En son bir eyleme katıldık arkadaşlarla. dımdızlak kaldık ortada. bu saatten sonra sadece benim lafıma kalsa vermeyin bunlara derim. zerre hak etmiyorlar.

Toplam 5 mesaj

