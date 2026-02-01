Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Polislik için tavsiye


01 Şubat 2026 19:19
Polislik için tavsiye

Abilerim ben şuanda yks ye hazırlanıyorum ve meslek olarak ne yapacağıma çok kararsızım polislik gözüme cazip geldi 2 yıl okuyup hemen atanıyosun maaşıda ortalama diye duydum yani doktorluk yapsan 30 lu yaşlarda meslektesin mühendislik desen oda ful özel sektör şirketler 10 eleman alacakken artık 3-4 eleman alıyor diğer elemanların işini artık yapay zeka yapıyor işsizlik çok fazla polislik hem iş olanağı olarak garanti bir meslek ama çok bir bilgim yok öyle sağdan soldan duyma söylentiler var meslek nasıl yapılırmı tavsiyelerinize çok açığım

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerBoşanma AtamaPuan sistemindeki dengesizliklerŞarktan çıkan iller için butonYapılandırmaPolisin yapay zekası chatGBT 2026 Mazeret atamalarıİstanbul26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlar2026 Şark tercihi öneri

Sözlük

Görülmesi gereken yerler 2 kadın zaafı olan erkek 2 o tarakta bezi olmamak 2 aptal insana katlanamama hali 1 eşi hamileyken iskender yedirmeyip sevgilisine dudak yaptıran ad 7 kendi entrylerini beğenip duranlar 3 kiracıların duvara çivi çakması 1 yanlış anlaşılmaya mahkum iki cins 1 günün sözü 1 Fatih ürek 1

Son Haberler

Gençlerbirliği Gaziantep FK'yı devirdi'Dünyanın daha çok petrole, değil de daha çok Erdoğan'lara ihtiyacı var'AK Parti'li Yazıcı: Türkiye yeni anayasa yapmalıUçum: Bölgedeki Kürtlerin geleceğine ilişkin büyük değişim başladıTogg, yeni beyaz rengi "Seyhan"ı duyurdu

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi