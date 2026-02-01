Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Kariyer mesleklerde POLİSİN en altta kalması


01 Şubat 2026 21:09
Kariyer mesleklerde POLİSİN en altta kalması
15-16 sene önce doktor hakim savcı maaşı alan polis. Bugün başöğretmenden 20 bin tl az maaş almaya başladı. Neden ?

kripto1982
Daire Başkanı
01 Şubat 2026 21:35

Bu gidişle 1 2 sene içerisinde kamuda en düşük maaş biz alacağız


Anderson1
Şube Müdürü
01 Şubat 2026 21:48

Sıyırmış bda


Anderson1
Şube Müdürü
01 Şubat 2026 21:49

22 yıllık polisiö hcbır zaman savcıya aynı maaşı almadım


thekonsti
Aday Memur
01 Şubat 2026 21:58
yapay zekaya sor bakalım 2010 yılı doktor polis ve savcı maaşlarını
