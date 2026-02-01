Clostridium botulinum zehirlenme potansiyeli

selamlar olsun.

ya annemin bana verdiği 2 adet konserve menemen vardı. birini 2 hafta kadar önce tükettim ve bişey olmadı. yalnız diğerini açtıktan sonra konservenin yüzeyinde çok çok ince beyaz bir tabaka (beyazlık) farkettim. Tavuğun üzerine soğan patates karışımına ekledim. araştırdım yani hem yapay zeka hem sağlık çalışanı arkadaşım bana yeme dedi ama kararsız kalmıştım ve yedim açıkçası.

şu aşamada ne yapmak lazım. çok güçlü bir bakteriymiş yani toksini çok güçlüymüş.. Allah muhafaza buyursun. yapay zeka hastaneye gitmemi öneriyor sanırım. 1 saat önce yedim. yalnızım ve uyumam gerekebilir.