Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : supporters.

Clostridium botulinum zehirlenme potansiyeli


01 Şubat 2026 22:25
Clostridium botulinum zehirlenme potansiyeli

selamlar olsun.

ya annemin bana verdiği 2 adet konserve menemen vardı. birini 2 hafta kadar önce tükettim ve bişey olmadı. yalnız diğerini açtıktan sonra konservenin yüzeyinde çok çok ince beyaz bir tabaka (beyazlık) farkettim. Tavuğun üzerine soğan patates karışımına ekledim. araştırdım yani hem yapay zeka hem sağlık çalışanı arkadaşım bana yeme dedi ama kararsız kalmıştım ve yedim açıkçası.

şu aşamada ne yapmak lazım. çok güçlü bir bakteriymiş yani toksini çok güçlüymüş.. Allah muhafaza buyursun. yapay zeka hastaneye gitmemi öneriyor sanırım. 1 saat önce yedim. yalnızım ve uyumam gerekebilir.

Çok Yazılan Konular

Bana hiç iyileşemeyeceğimi söyleyen dr filiz eseri allaha havale ediyorum eşimi ağlattın ona söyle

Sözlük

aptal insana katlanamama hali 1 kendi entrylerini beğenip duranlar 3 o tarakta bezi olmamak 2 günün sözü 1 kadın zaafı olan erkek 2 yanlış anlaşılmaya mahkum iki cins 1 eşi hamileyken iskender yedirmeyip sevgilisine dudak yaptıran ad 5 kiracıların duvara çivi çakması 1 Görülmesi gereken yerler 2

Son Haberler

Yargıtay: Elektronik kayıtlarda zaman damgası olmasa da çalışma sürelerinin belirlenmesinde esas alınabilir2 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıIcardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan yanıt!Kaynak sırasında gaz patlaması: 1'i ağır 2 yaralıDeredeki su seviyesi yükseldi: 19 kişi mahsur kaldı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi