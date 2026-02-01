Eş durumundan tayin olma

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Gsb de büro personeli olarak çalışıyorum sözleşmeliyim . Eşim Dhmi de çalışıyor eş durumundan tayin olmak mümkün müdür? Benim sözleşmeli olmam onunsa kurumunun tayin olayı zor olması sebebiyle ne yapacağız bilmiyoruz. Gsb de eş durumundan tayin olan varmı? Hangimizin geçişi daha kolay olur

