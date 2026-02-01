Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Eğitim tayini okul devamlılığı hk.


01 Şubat 2026 23:47
Eğitim tayini okul devamlılığı hk.

Merhaba arkadaşlar. 2 yıl önce eğitim tayini yaptım şu an 3. sınıfım. Ama idari amirim yüzünden derslere hiç gidemedim. Eğitim hakkı engellenemez olduğu halde hep zorluk çıkardı, yıllık izinden kullan dedi mümkün olmadığını bildiği halde. Ders kaydı yaptım her dönem. Sorum şu: Derslere gitmediğim için hep FF alıp devamsızlıktan kaldım. Bu durumda okulu uzatabilir miyim? Devamsızlığım yüzünden okulun ilişiği kesme, öğrenciliğime son verme durumu olabilir mi? Böyle olursa eğitim tayinimi devam ettiremem biliyorsunuz.

Çok Yazılan Konular

Başka kadroya geçici görevlendirmeSertifika programıGYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçları

Sözlük

günün sözü 1 aptal insana katlanamama hali 1 Görülmesi gereken yerler 2 yanlış anlaşılmaya mahkum iki cins 1 kiracıların duvara çivi çakması 1 o tarakta bezi olmamak 2 kendi entrylerini beğenip duranlar 3 eşi hamileyken iskender yedirmeyip sevgilisine dudak yaptıran ad 5 kadın zaafı olan erkek 2

Son Haberler

Yargıtay: Elektronik kayıtlarda zaman damgası olmasa da çalışma sürelerinin belirlenmesinde esas alınabilir2 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıIcardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan yanıt!Kaynak sırasında gaz patlaması: 1'i ağır 2 yaralıDeredeki su seviyesi yükseldi: 19 kişi mahsur kaldı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi