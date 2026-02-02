Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

4/B SÖZLEŞME FESHİ


02 Şubat 2026 00:06
4/B SÖZLEŞME FESHİ

Arkadaşım başka bir kurumda çalışıyor ne yaşadığını ne yaptığını bilmiyorum ama amirin dediğini yapmamaktan soruşturma yemiş ve sözleşmesi feshedilmiş. Böyle bir şey duyan gören var mı veya olabilir mi ya da arkadaşım bana mı yalan söylüyor?

Ayrıca kurumumdan belli başlı sıkıntılar üzerinde sorumlularla sözlü olarak konuştuğumda bir sonuç alamadım. Bu yüzden kuruma sorunumla ilgili dilekçe vermem gerekiyor. Bu esnada usülsüz müracaattan soruşturma yer miyim? Kuruma dilekçe verdim diye mobing yer miyim?

Çok Yazılan Konular

Yargıtay'da Dosyası OlanlarDanıştay, İdari Mahkemeler, Beraat ve Takipsizlik AlanlarHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarMemur ve Öğretmenlere Af Gelmemelidir, Herkes Cezasına Razı OlmalıdırYürütmeyi Durdurma Veya Red

Sözlük

kadın zaafı olan erkek 2 günün sözü 1 kendi entrylerini beğenip duranlar 3 yanlış anlaşılmaya mahkum iki cins 1 eşi hamileyken iskender yedirmeyip sevgilisine dudak yaptıran ad 5 Görülmesi gereken yerler 2 aptal insana katlanamama hali 1 o tarakta bezi olmamak 2 kiracıların duvara çivi çakması 1

Son Haberler

Yargıtay: Elektronik kayıtlarda zaman damgası olmasa da çalışma sürelerinin belirlenmesinde esas alınabilir2 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıIcardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan yanıt!Kaynak sırasında gaz patlaması: 1'i ağır 2 yaralıDeredeki su seviyesi yükseldi: 19 kişi mahsur kaldı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi