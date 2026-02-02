4/B SÖZLEŞME FESHİ

Arkadaşım başka bir kurumda çalışıyor ne yaşadığını ne yaptığını bilmiyorum ama amirin dediğini yapmamaktan soruşturma yemiş ve sözleşmesi feshedilmiş. Böyle bir şey duyan gören var mı veya olabilir mi ya da arkadaşım bana mı yalan söylüyor?

Ayrıca kurumumdan belli başlı sıkıntılar üzerinde sorumlularla sözlü olarak konuştuğumda bir sonuç alamadım. Bu yüzden kuruma sorunumla ilgili dilekçe vermem gerekiyor. Bu esnada usülsüz müracaattan soruşturma yer miyim? Kuruma dilekçe verdim diye mobing yer miyim?