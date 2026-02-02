2026 Atama Kılavuz

Arkadaşlar yakında 2026 Atama tercihleri başlayacak, en önemli konu ( 1 - Toplam atama yapılacak personel sayısı? - İllere yapılacak olan personel sayısı? , 2- Hangi ile ne kadar branşlı personel atanacağı ve branşları? ,3- Hangi ile ne kadar genel hizmet personeli atanacağı? 4- Hangi Erkek Kadın grubu kaç yıllık personel , bu sayılar bir kılavuz halinde tercih yapılacak personele önceden verilmeli; ve sayılar toplam tercih yapacak erkek kadın personel sayısı ile bire bir tutmalıdır. !!! Personel tercihlerinden önce bu sayıların bir kılavuz halinde verilmediği sürece, atama sonuçları her zaman şaibeli, şüpheli ve de adaletsiz olacaktır.!!! (*Dava açacak arkadaşlar avukatlarını bilgilendirsin .) Örnek : Polis okulu 400 mezun verir ve haritada 400 kişilik yer olur ve sen sıralamana göre kalan illerden gitmek istediğin ilin bitip bitmediğini görerek, illerin sayısını görerek, bir il seçersin her şey şeffaftır.)

