Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

2026 Atama Kılavuz


02 Şubat 2026 03:34
2026 Atama Kılavuz
Arkadaşlar yakında 2026 Atama tercihleri başlayacak, en önemli konu ( 1 - Toplam atama yapılacak personel sayısı? - İllere yapılacak olan personel sayısı? , 2- Hangi ile ne kadar branşlı personel atanacağı ve branşları? ,3- Hangi ile ne kadar genel hizmet personeli atanacağı? 4- Hangi Erkek Kadın grubu kaç yıllık personel , bu sayılar bir kılavuz halinde tercih yapılacak personele önceden verilmeli; ve sayılar toplam tercih yapacak erkek kadın personel sayısı ile bire bir tutmalıdır. !!! Personel tercihlerinden önce bu sayıların bir kılavuz halinde verilmediği sürece, atama sonuçları her zaman şaibeli, şüpheli ve de adaletsiz olacaktır.!!! (*Dava açacak arkadaşlar avukatlarını bilgilendirsin .) Örnek : Polis okulu 400 mezun verir ve haritada 400 kişilik yer olur ve sen sıralamana göre kalan illerden gitmek istediğin ilin bitip bitmediğini görerek, illerin sayısını görerek, bir il seçersin her şey şeffaftır.)

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerBoşanma AtamaPuan sistemindeki dengesizliklerYapılandırmaŞarktan çıkan iller için butonKariyer mesleklerde POLİSİN en altta kalması2026 Mazeret atamalarıYıpranma Payı Emeklilik Yaşından Neden DüşmüyorEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerGizli belge

Sözlük

aptal insana katlanamama hali 1 kadın zaafı olan erkek 2 kendi entrylerini beğenip duranlar 3 yanlış anlaşılmaya mahkum iki cins 1 eşi hamileyken iskender yedirmeyip sevgilisine dudak yaptıran ad 5 günün sözü 1 Görülmesi gereken yerler 2 kiracıların duvara çivi çakması 1 o tarakta bezi olmamak 2

Son Haberler

Yargıtay: Elektronik kayıtlarda zaman damgası olmasa da çalışma sürelerinin belirlenmesinde esas alınabilir2 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıIcardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan yanıt!Kaynak sırasında gaz patlaması: 1'i ağır 2 yaralıDeredeki su seviyesi yükseldi: 19 kişi mahsur kaldı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi