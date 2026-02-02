Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
İpkalar Ne Zaman Belli Olacak?


02 Şubat 2026 08:59
İpkalar Ne Zaman Belli Olacak?

Şubat ayında açıklanacaktı?


polis memuru44
Aday Memur
02 Şubat 2026 12:24

15ine kadar belli olacak dediler


Ayazz1071
Aday Memur
02 Şubat 2026 12:35

İpkalar ne zaman belli olacak derken?

Yani önceki yıllara farklı olarak şark hazırlığı gelen personel önce ipka isteyip istemediğini bekirleyip sonra mı sonucuna göre tercih yapacak ?

