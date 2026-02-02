Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Size Çok Garip Bir Sorum Olacak


02 Şubat 2026 10:22
Size Çok Garip Bir Sorum Olacak

çay kahve demlenmesi ve servisi, binada çay ocağı bulunmadığı için katiplere yaptırılsa, bu durumdan kurtulmak için nasıl bir yol izlerdiniz


kendinekatip
Aday Memur
02 Şubat 2026 11:10

çay demlemek benim işim değil yapmak istemiyorum diye söyleyemeyip burada konu açıyorsanız biraz zor kurtulursunuz


feridunemeksiz
Şef
02 Şubat 2026 12:19
zor soru çay demlemek ustalık ister maharet ister eğer çay demleme konusunda bir sertifikanız yok ise bunu uygun bir dille üstlerinize bildirin sertifika için başvuruda bulunduğunuzu henüz bir dönüş sağlanmadığını söyleyin anlayış ile karşılayacaklardır
