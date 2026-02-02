Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.

Devlet Destekli Borç Kapatma Kredisi...


02 Şubat 2026 10:23
Devlet Destekli Borç Kapatma Kredisi...

Başvuru yapan ya da bilgisi olan var mı? İnternette tam sağlıklı açıklayıcı bilgi bulamadım fakat bir tanıdık ziraat bankasına başvuru yapmış 1 milyona yakın borcunu 48 taksitle 46 bine yakın aylık ödemeyle faiz oranı 3.66 civarında yapmışlar.


alikuşcu
Memur
02 Şubat 2026 11:29

daha yeni çıktı, bu hafta netleşir, geçikmiş borcun varsa 48 taksit olacak

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkisinin %30 dan %20'ye cekilmesiEv İpotekli ihtiyaç kredisiDevlet Destekli Borç Kapatma Kredisi...

Sözlük

güldüren gümüş 1 yanlış anlaşılmaya mahkum iki cins 1 dön ne olur 1 aptal insana katlanamama hali 1 Epstein skandalları 2 o tarakta bezi olmamak 1 Görülmesi gereken yerler 2 günün sözü 1 kendi entrylerini beğenip duranlar 1 kendinle barışık olmak 1

Son Haberler

Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 51 gözaltıAnaokullarına, sınıf öğretmenliği alan öğretmeni müdür olarak atanabilir mi?Sanal kumar bağımlılığında 18-35 yaş ilk sırada yer alıyor5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamışCumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Suudi Arabistan'a yatırım turu

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi