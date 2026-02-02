Polislikten İstifa

bu kişiye göre çok değişir. yakın zamanda benzer süreç yaşamış ve daha yeni istifa vermiş birisi olarak bu konuyu dışardan etkilenmeden kendi kararını vermeni tavsiye ederim. çünkü bu meslek ve ülke herkes için farklı şeyler sunuyor ve herkesin hayattan beklentisi farklı olabiliyor

