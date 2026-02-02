Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Polislikten İstifa


02 Şubat 2026 12:10
Polislikten İstifa

Abilerim kardeşlerim merak ettiğim bir konu var. Eğer elinizde mesleği bırakıp Almanyaya gidip yerleşme gibi bir ihtimaliniz olsaydı ama ne iş yapacağınız tam belli değil dönerci kargocu gibi işler olacak. Bu seçeneği değerlendirir miydiniz. Özellikle tecrübeli abilerimin yorumlarını bekliyorum. Mesleğin ilerleyen zamanlarında iyi ki mesleğe girmişim deniyor mu. Şimdiden yorum yapan herkese teşekkür ederim.


Erenist
Memur
02 Şubat 2026 12:36
bu kişiye göre çok değişir. yakın zamanda benzer süreç yaşamış ve daha yeni istifa vermiş birisi olarak bu konuyu dışardan etkilenmeden kendi kararını vermeni tavsiye ederim. çünkü bu meslek ve ülke herkes için farklı şeyler sunuyor ve herkesin hayattan beklentisi farklı olabiliyor

bomba uzmanı
Aday Memur
02 Şubat 2026 12:43

50 yaşında girdim, 25 yıllık polisim. Net olarak söylüyorum pişman değilim.

